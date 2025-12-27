Перед встречей Трампа и Зеленского: военный эксперт раскрыл цель удара РФ по Киеву

Владимир Зеленский отправился в США, где 28 декабря проведет переговоры с Дональдом Трампом по завершению войны. В ночь перед его визитом Россия цинично атаковала Украину, использовав более 500 средств поражения.

Так Владимир Путин расставляет свои акценты относительно переговоров. Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, добавив, что такова стратегия, взятая из Советского Союза.

Почему Россия провела атаку именно сейчас?

Кремль негативно воспринимает празднование Рождества 25 декабря, на которое перешла Украина. Поэтому обстрел вряд ли был связан именно с этим большим христианским праздником. Скорее всего, Путин хотел продемонстрировать свою силу перед переговорами Трампа и Зеленского.

Он хотел показать, что ждет Украину и всех, кто нам помогает, если мы продолжим отвергать ультиматумы России. К тому же были сигналы со стороны российского МИД, что завершение войны якобы близко, нужно сделать "рывок".

Обратите внимание! Эти слова принадлежат заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову. Он подчеркнул, что "25 декабря останется днем, когда мы приблизились к решению об окончании войны". Впрочем Рябков добавил, что Украина и Европа "удваивают усилия", чтобы сорвать переговоры.

"Этот "рывок" мы увидели в воздухе, а также видим на суше. Россияне концентрируются и пытаются продвигаться вперед. Они захватили Северск, существенно продвинулись в Гуляйполе, активизировались возле Волчанска", – подчеркнул Игорь Романенко.

Очевидно, что у Кремля один алгоритм действий – решать так называемые "первопричины конфликта" и делать это на всех направлениях. А после этого реализовывать все в юридических документах.

Итак, давление и борьба продолжается. Вероятно, все это мы увидим во время встречи с Трампом. Пока складывается впечатление, что американский президент имеет одну цель – дожать Украину и заставить нас согласиться на условия России.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского?