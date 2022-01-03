Зеленский инициировал создание новых природных парков в Украине

Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание новых национальных природных парков, в частности "Пуща Радзивила" и "Холодный Яр". Кроме того, некоторые природоохранные объекты расширят.

Зеленский уже подписал все необходимые указы. Документы предусматривают появление в Украине новых национальных природных парков.

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В Украине создадут новые природные парки

Указом главы государства предусмотрено создание таких национальных природных парков:

"Пуща Радзивила" – на территории Сарненского района Ровненской области. В состав парка отходит 24 тысячи гектаров земель государственной собственности.

"Куяльницкий" – на территории Березовского и Одесского районов Одесской области. К его территории относят 10,8 тысячи гектаров земель государственной и коммунальной собственности.

"Холодный Яр" – на территории Черкасской области национального природного парка. В его состав передают в постоянное пользование 6,8 тысячи гектаров земель государственной собственности.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Увеличат границы территории таких объектов

Карпатского биосферного заповедника – в его состав войдут 17,9 тысячи гектаров земель, которые изымут у госпредприятий "Мокрянскиое лесоохотничье хозяйство", "Брустурянское лесоохотничье хозяйство", "Хустское лесное опытное хозяйство", "Великобычковское лесоохотничье хозяйство", "Раховское лесное опытное хозяйство".

Национального природного парка "Меотида" – добавят 580,2 гектара земель государственной собственности, расположенных за пределами поселка городского типа Ялта, сел Мелекино, Урзуф Мангушской поселковой территориальной общины Мариупольского района Донецкой области.

Национального природного парка "Вижницкий" – дополнительно внесут 131 гектар земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области.

Ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзирский" – благодаря 99 гектарам земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области.

В течение 6 месяцев правительство должно обеспечить утверждение положения о вновь созданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены.

Кабмин также должен до 2024 года решить вопрос о предоставлении земель.

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