Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский отметил 24 Каналу, что в целом это не новая история, которая ранее действовала, поэтому должна быть успешной и на этот раз.

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Фишка Зеленского

Шеренговский отметил, что подход говорить не только с руководителями государств, но и с жителями этих стран – это фишка, которую коммуникационщики команды Зеленского придумали уже достаточно давно и хорошо ее проработали.

Вспомним, в частности, период выступлений для правительств разных стран, и только известные речи, и много в них – это обращение к жителям, которые должны были бы потом давить на своих чиновников,

– сказал политолог.

В этом контексте, добавил он, можно вспомнить и о книге Франклина Фоера "Последний политик: внутренний мир Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки". Автор пишет, что многих раздражало и, в частности, Байдена, когда были обращения и разговоры с американским избирателем. Но это сработало.

Интервью Зеленского может сработать

Политолог отметил, что это является повторением идеи о том, что надо говорить непосредственно к аудитории, которая не читает медиа, а сидит в своем пузыре YouTube, TikTok или соцсети X (бывший Twitter) и воспринимает информацию только от своих.

И эти объяснения идут именно к этой аудитории – это достаточно хорошо, довольно умный шаг,

– отметил Шеренговский.

По его словам, если после этого определенная часть избирателей будет говорить фразами Зеленского либо повторять его аргументацию, и это будет доходить до политиков, тогда можно с успехом сказать, что это сработало. В общем это не новая история, которая ранее действовала, поэтому должна быть успешной и на этот раз.