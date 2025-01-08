Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський зауважив 24 Каналу, що загалом це не нова історія, яка раніше діяла, тож має бути успішною й цього разу.
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Фішка Зеленського
Шеренговський зазначив, що підхід говорити не тільки з керівниками держав, але й із жителями цих країн – це фішка, яку комунікаційники команди Зеленського придумали вже достатньо давно й добре її опрацювали.
Згадаємо, зокрема, період виступів для урядів різних країн, і тільки відомі промови, й багато в них – це звернення до жителів, які мали б потім тиснути на своїх урядовців,
– сказав політолог.
У цьому контексті, додав він, можна згадати й про книгу Франкліна Фоера "Останній політик: внутрішній світ Білого дому Джо Байдена та боротьби за майбутнє Америки". Автор пише, що багато кого дратувало і, зокрема, Байдена, коли були звернення та розмови з американським виборцем. Але це спрацювало.
Інтерв'ю Зеленського може спрацювати
Політолог зауважив, що це є повторенням ідеї про те, що треба говорити безпосередньо до аудиторії, яка не читає медіа, а сидить у своїй бульці YouTube, TikTok чи соцмережі X (колишній Twitter) і сприймає інформацію лише від своїх.
І ці пояснення йдуть саме до цієї аудиторії – це достатньо добре, доволі розумний крок,
– наголосив Шеренговський.
За його словами, якщо після цього певна частина виборців говоритиме фразами Зеленського чи повторюватиме його аргументацію, і це доходитиме до політиків, тоді можна з успіхом сказати, що це спрацювало. Загалом це не нова історія, яка раніше діяла, тож має бути успішною й цього разу.