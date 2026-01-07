Зеленский ищет нового руководителя Службы внешней разведки: источники рассказали, кто кандидаты

По данным СМИ, Владимир Зеленский ищет новый формат работы Службы внешней разведки. Он поручил сформировать перечень возможных кандидатов на должность ее руководителя.

Президент будет выбирать руководителя ориентируясь на подходах работы Службы внешней разведки. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники, передает 24 Канал.

Какие кандидатуры рассматривает президент?

По словам собеседника издания, глава государства рассматривает различные подходы к дальнейшей работе СВР. Среди потенциальных кандидатов могут быть дипломаты, военные или профессиональные разведчики – в зависимости от выбранной модели развития службы.

Среди возможных вариантов, в частности, называют бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что предполагает акцент на дипломатической составляющей разведки.

Также президент якобы рассматривал кандидатуру командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого – как вариант усиления боевого и организационного направления работы Службы внешней разведки.

Отдельно остается и возможность назначения бывшего главы СБУ Василия Малюка, который ранее отказывался от такого предложения. Однако, по словам источника, мог бы изменить свою позицию и сосредоточиться на асимметричных операциях.

Собеседник отметил, что президент ожидает перечень кандидатов и будет принимать решение после личных разговоров, оценивая потенциал СВР и возможности ее развития.

