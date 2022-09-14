Во время речи Зеленского в Изюме раздался взрыв: реакция президента поражает

14 сентября Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области. Во время визита украинского лидера в городе прогремел взрыв.

Зеленский выступил с речью в деоккупированном Изюме. Он пообещал, что государственный флаг вскоре будет развеваться в каждом украинском городе, информирует 24 канал.

Важно Там наши люди, и мы придем, – Зеленский из деоккупированного Изюма обратился к жителям Крыма

Зеленский застал взрыв в Изюме

Рассказывая о своих впечатлениях от увиденного в деоккупированном Изюме, Зеленский заметил, что очень хорошо знал этот регион еще до того, как стал президентом Украины, поэтому увиденное шокирует.

То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче на первых деоккупированных территориях. Также – разрушенные здания, убитые люди… К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной русской нации – то, что они сделали,

– отметил украинский лидер.

В своей речи Зеленский и другие посетители Изюма услышали громкий взрыв. Но это не остановило президента и он продолжил говорить, а затем попросил почтить память погибших в войне украинских защитников.

Как Зеленский отреагировал на взрыв: смотрите видео

Освобождение Изюма: все, что известно

Изюм – третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население Изюма составило более 46 600 человек. Россияне захватили Изюм в начале марта.

Город интенсивно обстреливал из авиации, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка.

Со 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа.

По меньшей мере, 1000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян.

11 сентября захватчики покинули город, их вытеснили украинские защитники. В Минобороны сообщили, что на Харьковщине ВСУ деоккупировали 3 800 квадратных километров.

​Напомним, что также Зеленский обратился к жителям оккупированного Крыма. Он заявил, что на полуострове живут наши люди, поэтому уверен, что мы обязательно освободим Крым.

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся "Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", – подчеркнул Зеленский.

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