Зеленский обновил состав Ставки: кто оттуда вышел
- Президент Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего бывшего первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.
- В документе указано, что решение было принято на основании предложения СНБО.
Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. Он вывел оттуда Ивана Гаврилюка, бывшего первого заместителя главы Минобороны Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ №304/2025 на сайте президента.
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Изменения в составе Ставки
Президент вывел из состава Ставки бывшего первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.
Соответствующее решение было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский подписал указ в понедельник, 12 мая.
"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И.Гаврилюка. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.
Напомним, месяц назад генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии "Суспільному" заявил, что по собственному желанию покидает пост первого заместителя министра обороны Украины, которую он занимал с мая прошлого года.
Кабмин 18 апреля уволил Гаврилюка с должности первого заместителя главы Минобороны Украины.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что после увольнения с должности первого заместителя Гаврилюк остается частью команды Минобороны и будет иметь новую сферу ответственности.