Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Зеленский объяснил, почему Украина не побеждает в войне, но и не проигрывает

Перед кем извинился Зеленский во время интервью?

По словам гаранта, он хотел бы извиниться перед мамой и папой. Сейчас президент не уделяет им достаточно времени, потому что погружен в работу. Он не может позвонить или прийти и поблагодарить за все, что они дали, в частности за образование.

Также Зеленский извинился перед женой и детьми – по той же причине. Он надеется, что родные понимают его.

И я думаю об этом – о семье, о теплоте семьи. И я очень извиняюсь перед моей женой и детьми. Опять же, потому что я все свое время посвящаю своей сегодняшней работе. Но я думаю, что они понимают, что для каждого мужчины в мире приоритетами являются его семья, его семья, его страна. Потому что это часть твоего мира, а твой мир – это твоя страна,

– сказал Зеленский.

Было видно, что эти слова даются главе государства нелегко.

Зеленский извинился перед родителями, женой и детьми: смотрите видео с 22:48

Он продолжил: поскольку занимает такую должность, то для него в приоритете Украина – и окончание войны, которая, к сожалению, до сих пор продолжается.

"И только потом будет время для моей семьи. Я прошу прощения. Но так есть. Что я могу сделать?" – риторически спросил лидер государства.

Также Зеленский извинился перед украинскими детьми, которых похитила Россия. Он признал, что Украина не смогла быть достаточно сильной, чтобы предотвратить это.

Справка. Йом-Кипур – еврейский праздник, который отмечают осенью. В это время иудеи держат очень строгий пост, соблюдают ряд запретов и одеваются в белое. Считается, что это день искупления и даже судный день, ведь бог оценивает поведение человека в течение года и определяет его судьбу на будущий год. Дата Йом-Кипур не фиксированная. В 2025 году праздник приходится на 2 – 3 октября.

Другие заявления Зеленского