Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за поддержку в плане североатлантической интеграции. Тезисы разговоров обнародовал Офис Президента.
Недавно Правительство ратифицировало масштабное соглашение о военном сотрудничестве с Турцией
"Квадрига" – фактор мира в Черном море
Зеленский и Эрдоган соглашаются, что важно углублять сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Один из методов – успешный формат "Квадрига", в котором взаимодействуют Турция и Украина.
Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига",
– отметил Зеленский.
Цель создания формата – ежегодные министерские заседания для обсуждения наиболее актуальных вопросов политики и региональной безопасности.
О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган:
- о перспективах взаимодействия в энергетической сфере и диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа;
- необходимость финализировать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией;
- принятие Закона "О коренных народах Украины", что важно для крымских татар.
Сотрудничество Украины и Турции
- В феврале 2020 года Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
- В апреле 2021-го страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной на нескольких направлениях. Она предусматривает 20 пунктов.
- Правительство в июле ратифицировало соглашение о военном сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество стран по 21 направлению.