Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за поддержку в плане североатлантической интеграции. Тезисы разговоров обнародовал Офис Президента.

Недавно Правительство ратифицировало масштабное соглашение о военном сотрудничестве с Турцией

"Квадрига" – фактор мира в Черном море

Зеленский и Эрдоган соглашаются, что важно углублять сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Один из методов – успешный формат "Квадрига", в котором взаимодействуют Турция и Украина.

Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига",
– отметил Зеленский.

Цель создания формата – ежегодные министерские заседания для обсуждения наиболее актуальных вопросов политики и региональной безопасности.

О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган:

  • о перспективах взаимодействия в энергетической сфере и диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа;
  • необходимость финализировать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией;
  • принятие Закона "О коренных народах Украины", что важно для крымских татар.

Сотрудничество Украины и Турции

  • В феврале 2020 года Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
  • В апреле 2021-го страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной на нескольких направлениях. Она предусматривает 20 пунктов.
  • Правительство в июле ратифицировало соглашение о военном сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество стран по 21 направлению.