Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за поддержку в плане североатлантической интеграции. Тезисы разговоров обнародовал Офис Президента.

Недавно Правительство ратифицировало масштабное соглашение о военном сотрудничестве с Турцией

"Квадрига" – фактор мира в Черном море

Зеленский и Эрдоган соглашаются, что важно углублять сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Один из методов – успешный формат "Квадрига", в котором взаимодействуют Турция и Украина.

Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига",

– отметил Зеленский.

Напомним, что формат "Квадриги" предусматривает встречи 2+2 – министров обороны и МИД Украины и Турции. Основали сотрудничество в этом формате Зеленский и Эрдоган на встрече 16 октября 2020 года, а в апреле 2021 договорились продолжать этот формат.

Цель создания формата – ежегодные министерские заседания для обсуждения наиболее актуальных вопросов политики и региональной безопасности.

О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган:

о перспективах взаимодействия в энергетической сфере и диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа;

необходимость финализировать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией;

принятие Закона "О коренных народах Украины", что важно для крымских татар.

Сотрудничество Украины и Турции