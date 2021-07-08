Володимир Зеленський подякував Реджепу Ердогану за підтримку у плані північноатлантичної інтеграції. Тези розмов оприлюднив Офіс Президента.

Нещодавно Уряд ратифікував масштабну угоду про військову співпрацю з Туреччиною

"Квадрига" – чинник миру у Чорному морі

Зеленський і Ердоган погоджуються, що важливо поглиблювати співпрацю у сфері безпеки й оборони. Один із методів – успішний формат "Квадрига", в якому взаємодіють Туреччина і Україна.

Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі "Квадрига",

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що формат "Квадриги" передбачає зустрічі 2+2 – міністрів оборони і МЗС України і Туреччини. Заснувати співпрацю у цьому форматі Зеленський і Ердоган на зустрічі 16 жовтня 2020 року, а у квітні 2021 домовилися продовжувати цей формат.

Мета створення формату – щорічні міністерські засідання для обговорення найбільш актуальних питань політики і регіональної безпеки.

Про що ще говорили Зеленський та Ердоган:

про перспективи взаємодії в енергетичній сфері і диверсифікацію джерел та маршрутів поставок природного газу;

необхідність фіналізувати угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною;

ухвалення Закону "Про корінні народи України", що важливо для кримських татар.

Співробітництво України та Туреччини