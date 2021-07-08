Володимир Зеленський подякував Реджепу Ердогану за підтримку у плані північноатлантичної інтеграції. Тези розмов оприлюднив Офіс Президента.

Нещодавно Уряд ратифікував масштабну угоду про військову співпрацю з Туреччиною

"Квадрига" – чинник миру у Чорному морі

Зеленський і Ердоган погоджуються, що важливо поглиблювати співпрацю у сфері безпеки й оборони. Один із методів – успішний формат "Квадрига", в якому взаємодіють Туреччина і Україна.

Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі "Квадрига",
– зазначив Зеленський.

Мета створення формату – щорічні міністерські засідання для обговорення найбільш актуальних питань політики і регіональної безпеки.

Про що ще говорили Зеленський та Ердоган:

  • про перспективи взаємодії в енергетичній сфері і диверсифікацію джерел та маршрутів поставок природного газу;
  • необхідність фіналізувати угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною;
  • ухвалення Закону "Про корінні народи України", що важливо для кримських татар.

Співробітництво України та Туреччини

  • У лютому 2020 року Україна і Туреччина підписали угоду про співпрацю у сфері оборони.
  • У квітні 2021-го країни підписали ще одну спільну декларацію між українською і турецькою стороною на декількох напрямках. Вона передбачає 20 пунктів.
  • Уряд у липні ратифікував угоду про військове співробітництво. Вона передбачає співпрацю країн по 21 напрямку.