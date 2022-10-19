Зеленский и Эрдоган обсудили войну в Украине: турецкий лидер настаивает на переговорах

Президент Владимир Зеленский побеседовал с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Он поблагодарил его за поддержку Украины.

Также Зеленский отметил необыкновенную роль Турции в зерновой инициативе. К слову, Эрдоган продолжает настаивать на переговорах украинского президента и диктатора Владимира Путина.

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Зеленский и Эрдоган обсудили войну в Украине

Продолжил дружеский диалог с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении,

– рассказал Зеленский.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно быть живым в любых обстоятельствах, и заявил, что они готовы внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров.

Также турецкий лидер поблагодарил Зеленского за соболезнования в связи со взрывом на шахте в Бартине.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября встретился с Владимиром Путиным во время регионального саммита в Казахстане. Известно, что они говорили об энергетике и упомянули Украину.

Также Реджеп Эрдоган считает, что Путин хочет завершить войну, развязанную в Украине. По его словам, дела в России обстоят плохо.

Эрдоган хочет встречи Зеленского с Путиным

Реджеп Эрдоган хочет провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции ради радикального разрешения кризиса.

Он считает, что война между Россией и Украиной имеет последствия, касающиеся Турции и всего человечества.

Ранее в Офисе Президента заявили, что никакие переговоры о встрече Зеленского и Путина пока не ведут. В частности, с участием Турции. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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