Зеленский подвел итоги визита во Львов и встречи с Эрдоганом: видео и фото встреч

Президент Владимир Зеленский 18 августа провел встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом во Львове. Политики говорили о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

В течение дня Зеленский делился в соцсетях фото и видео своего визита в город Льва. А уже 19 августа опубликовал видеорезультат важного дня.

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Вчера был насыщенный день во Львове. Важные встречи и решения. Спасибо городу Льва и всем львовянам за теплый прием,

– заявил Зеленский.

Зеленский подвел итоги визита во Львов: смотрите видео

Встреча Зеленского и Эрдогана во Львове: главное

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл во Львов по приглашению президента Зеленского. Самолет турецкого лидера прибыл в польский Жешув, а затем делегация из Анкары автомобилями отправилась во Львов.

Владимир Зеленский прибыл во Львов раньше. До встречи с Эрдоганом он посетил раненых военных в госпитале и вместе с мэром Андреем Садовым почтил память погибших в войне с россией Героев.

Как Львов встречал Зеленского: смотрите видео

Впоследствии Зеленский рассказал, что темами встречи с Эрдоганом стали:

оборонное сотрудничество;

экономическое сотрудничество;

энергетическое сотрудничество.

Украинский лидер поблагодарил Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Зеленский рассказал, что уже подписали договоренность об инфраструктуре.

Кроме того, прошли трехсторонние переговоры Зеленского, Гутерриша и Эрдогана.

Пресс-конференция Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: смотрите видео

Гутерриш, Эрдоган и Зеленский во Львове / Офис Президента

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