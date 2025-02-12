"Зеленский, как и Путин, хочет мира": Трамп рассказал детали разговора с президентом Украины

Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с Владимиром Зеленским 12 февраля. Также он рассказал о предстоящей встрече в Мюнхене.

12 февраля Трамп поговорил по телефону с Путиным, а затем позвонил Зеленскому. Украинский президент написал "сделаем это", имея в виду переговоры.

Смотрите также Тайная миссия друга Трампа: кто такой Стив Уиткофф и о чем говорил с Путиным 3 часа в Москве

Что сказал Трамп о диалоге с Зеленским

Лидер США назвал свой разговор с президентом Украины таким, который прошел очень хорошо. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский хотят мира.

Мы обсуждали разные темы, связанные с войной, но главным образом встречу, которая планируется в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными,

– написал Трамп.

Он не уточнил, кто еще будет на этой встрече.

Трамп назвал войну бессмысленной. Мол, пришло время остановить "массовые и абсолютно ненужные смерти и разрушения".

"Да благословит Бог народ России и Украины!" – завершил он.