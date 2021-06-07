Все, кто не хотят в Украине чистого неба, должны видеть небо в клеточку, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что противодействие промышленному загрязнению и экологический контроль – это одна из главных условий для надлежащей охраны окружающей среды. В частности качества воздуха и воды для наших граждан.

Глава государства отметил, что сегодня в Украине разработан законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Об этом он сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

Читайте также Украина без полиэтиленовых пакетов: как экоактивисты отреагировали на новый закон в Раде

Этот документ запустит масштабную модернизацию украинской промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений. Однако никакие нормы не будут работать без соответствующей системы надзора.

Владимир Зеленский отметил, что именно поэтому сейчас в нашей стране создали специализированную экологическую прокуратуру и соответствующее подразделение Национальной полиции.

Когда-то я на совещании с нашими правоохранителями сказал: Все, кто не хотят для Украины чистого воздуха, чистого неба – должны видеть это небо в клеточку. И наши промышленники должны понимать, что в XXI веке мало быть успешными, продуктивными – нужно быть ответственными,

– сказал президент.

Полный аудит всех недр и их пользователей

Глава государства рассказал, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, в Украине начался полный аудит всех недр и их пользователей. В частности поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих лицензий".

По его словам, долгое время отрасль добычи недр и их использование ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Именно поэтому последние 2 года вводят изменения, которые станут "точкой невозврата в такой ситуации".

Кроме этого, доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр можно приобрести на открытых аукционах,

– добавил он.

Владимир Зеленский подытожил: "Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения. В частности, были основания для введения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на учебу, на образование в Украине".