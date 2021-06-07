Глава держави зазначив, що сьогодні в Україні розроблено законопроєкт про запобігання, зменшення і контроль промислового забруднення. Про це він повідомив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія".

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Цей документ запустить масштабну модернізацію української промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень. Однак жодні норми не працюватимуть без відповідної системи нагляду.

Володимир Зеленський наголосив, що саме тому наразі у нашій країні створили спеціалізовану екологічну прокуратуру та відповідні підрозділи Національної поліції.

Колись я на нараді з нашими правоохоронцями сказав: Усі, хто не хочуть для України чистого повітря, чистого неба – мають бачити це небо у клітинку. І наші промисловці повинні розуміти, що у XXI столітті замало бути успішними, продуктивними – потрібно бути відповідальними,

– сказав президент.

Повний аудит усіх надр та їхніх користувачів

Глава держави розповів, що згідно з рішенням Ради нацбезпеки й оборони, в Україні почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів. Зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих ліцензій".

За його словами, довгий час галузь видобутку надр та їхнього використання асоціювалась виключно з корупцією та незаконним видобутком. Саме тому останні 2 роки запроваджують зміни, що стануть "точкою неповернення до такої ситуації".

Окрім цього, доступною всім стала геологічна інформація, а спецдозвіл на видобуток надр можна придбати на відкритих аукціонах,

– додав він.

Володимир Зеленський підсумував: "Ми робимо все, аби надра працювали на наші майбутні покоління. Зокрема були основи для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на навчання, на освіту в Україні".