Зеленский – лицо чести, мужества и свободы, – Макрон
Источник:твиттер Эммануэля Макрона
Президент Франции выразил поддержку Владимиру Зеленскому. Эммануэль Макрон отметил мужество президента Украины.
Соответствующее заявление Макрон опубликовал в своем твиттере. В то же время, он отметил героизм всего украинского народа.
Обратите внимание Сегодня был активный день переговоров, – Зеленский о результатах сотрудничества с партнерами
"Я приветствую мужество украинского народа, который оказывает сопротивление под огнем. От имени французов я адресую Президенту Зеленскому братскую поддержку Франции. Он сейчас является лицом чести, свободы и отваги", – написал Макрон.
Ранее президент Франции заявил, что считает открытое полномасштабное вторжение Путина местью за исторические предпочтения Европы. В Украине ведь нет ни войск, ни баз НАТО.
К слову, из-за нападения России Франция передаст Украине 33 тонны гуманитарной помощи.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!