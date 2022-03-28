Зеленский – мировой лидер номер один, – российский журналист Яковенко

28 марта 2022 , 21:01
Читати новину українською

У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского. Однако российские журналисты так не считают.

В частности, такого мнения российский медийщик Игорь Яковенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К слову У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского

Он отметил, что особенно на том контрасте с выступлениями Путиным, интервью Зеленского "живого человека, который не боится".

"Начнем с того, что он говорит на русском языке с журналистами. На фоне истерики по поводу того, что постоянно запрещают русский – это разоблачение", – подчеркнул Яковенко.

Сегодня Зеленский – мировой лидер номер один. Это совершенно очевидно,
 – считает журналист.

На этом фоне, как отметил он, Путин выглядит отвратительно. И сам факт запрета – это беспрецедентная история. Это еще один позор, добавил он.

О чем говорится

  • 27 марта, несколько российских изданий взяли интервью у президента Зеленского.
  • Сразу после этого в России началась истерика, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать это интервью и угрожал журналистам проверками.
  • Однако интервью все же получилось.

К теме смотрите интервью Зеленского российским СМИ: видео

 

Автор: Аліна Оліховська