Зеленский – мировой лидер номер один, – российский журналист Яковенко

У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского. Однако российские журналисты так не считают.

В частности, такого мнения российский медийщик Игорь Яковенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К слову У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского

Он отметил, что особенно на том контрасте с выступлениями Путиным, интервью Зеленского "живого человека, который не боится".

"Начнем с того, что он говорит на русском языке с журналистами. На фоне истерики по поводу того, что постоянно запрещают русский – это разоблачение", – подчеркнул Яковенко.

Сегодня Зеленский – мировой лидер номер один. Это совершенно очевидно,

– считает журналист.

На этом фоне, как отметил он, Путин выглядит отвратительно. И сам факт запрета – это беспрецедентная история. Это еще один позор, добавил он.

О чем говорится

27 марта, несколько российских изданий взяли интервью у президента Зеленского.

Сразу после этого в России началась истерика, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать это интервью и угрожал журналистам проверками.

Однако интервью все же получилось.

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