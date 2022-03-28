Зеленский – мировой лидер номер один, – российский журналист Яковенко
У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского. Однако российские журналисты так не считают.
В частности, такого мнения российский медийщик Игорь Яковенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
К слову У Путина после запрета интервью говорят, что не боятся слов Зеленского
Он отметил, что особенно на том контрасте с выступлениями Путиным, интервью Зеленского "живого человека, который не боится".
"Начнем с того, что он говорит на русском языке с журналистами. На фоне истерики по поводу того, что постоянно запрещают русский – это разоблачение", – подчеркнул Яковенко.
Сегодня Зеленский – мировой лидер номер один. Это совершенно очевидно,
– считает журналист.
На этом фоне, как отметил он, Путин выглядит отвратительно. И сам факт запрета – это беспрецедентная история. Это еще один позор, добавил он.
О чем говорится
- 27 марта, несколько российских изданий взяли интервью у президента Зеленского.
- Сразу после этого в России началась истерика, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать это интервью и угрожал журналистам проверками.
- Однако интервью все же получилось.
К теме смотрите интервью Зеленского российским СМИ: видео