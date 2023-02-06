Зеленский на этой неделе может отправиться на саммит в Брюссель, – FT

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с лидерами Евросоюза и Европарламента в Брюсселе 10 и 11 февраля. Однако поездка может быть отменена, если возникнет опасность.

Об этом рассказало издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники. Журналисты отметили, что уже есть план поездки.

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В частности говорится, что президент Украины может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В целом европейские лидеры будут обсуждать Украину, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США.

Комментарий Еврокомиссии

Издание CNN сообщило, что официальный представитель ЕС сказал об "открытом приглашении" для президента Украины Владимира Зеленского посетить Брюссель. Однако неизвестно, будет ли президент на встрече европейских лидеров в бельгийской столице на этой неделе.

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер отреагировал на информацию, распространяемую в СМИ. Он отметил, что не может опровергнуть или подтвердить информацию о предполагаемом визите Зеленского.

Мы должны подтвердить или опровергнуть визит президента Зеленского в Брюссель на Европейском совете в четверг? Ответ – нет. У меня нет никаких комментариев, никакой информации по этому поводу. Как вы можете себе представить, это не то, что мы будем комментировать здесь в пресс-центре, – заявил спикер.

Зеленский о рисках поездки

Во время саммита Украина – ЕС президент сказал, что хотел бы посетить Брюссель, но поездка является рискованной. По его словам, Россия стремится к реваншу. Однако Зеленский сообщил, что может совершать поездки, если это позволит Украине получать больше оружия.

"С начала войны я езжу за оружием, скажу откровенно. Что-то публично, что-то не очень, что-то сразу, что-то позже уже общество видит, но фундаментальные решения. И я был в США. Причина номер один эта. И вторая причина – благодарность нашего народа за ту большую поддержку Соединенных Штатов", – объяснил Зеленский.