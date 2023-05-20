Зеленский может прибыть в Хиросиму правительственным бортом Франции, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может прибыть на саммит G7 в Хиросиму. Когда именно – пока неизвестно.

Об этом сообщил дипломатический источник. Кстати, в США также заявили о присутствии Зеленского на саммите G7 в Хиросиме, где он может встретиться с Джо Байденом.

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Зеленский может прибыть в Хиросиму

Дипломатический источник отказался комментировать, когда именно Зеленский прибудет в Хиросиму.

В то же время советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил личное присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме, и отметил, что с ним встретится президент США Джо Байден.

Я считаю, что президент Байден встретится с ним,

– сказал Салливан журналистам.

Он добавил, что сейчас у него нет официального объявления о встрече, но Байден "с нетерпением ждет возможности встретиться лицом к лицу" с Зеленским.

К слову, визит Зеленского подтвердил и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В заявлении Министерства иностранных дел Кисида отметил, что правительство Японии решило провести заседание по Украине с лидерами G7 21 мая, что является последним днем саммита.

"Принято решение провести сессию по Украине с лидерами G7 при очном участии президента Зеленского. Президент Зеленский также примет участие как гость в сессии по вопросам мира и стабильности с главами государств и правительств "Большой семерки" и лидерами приглашенных стран", – подчеркнул он.

В заявлении подтверждено, что Кисида и Зеленский планируют провести двустороннюю встречу 21 мая.

Байден планирует объявить многомиллионную помощь Украине

Президент США Джо Байден планирует огласить новый пакет военной помощи Украине после встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7. Ожидаемая помощь – 375 миллионов долларов.

В пакет помощи войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.

На саммите G7 приняли важное заявление по Украине

Напомним, что лидеры "Большой семерки" подтвердили обязательство оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько нужно. Кроме того, на саммите подчеркнули, что будут делать новые шаги, чтобы Россия скорее понесла поражение.

Кстати, на саммите Россию призвали прекратить войну и полностью вывести свои войска с территории Украины, ведь эта агрессия является нарушением международного права и устава ООН. Кроме того, в G7 заявили, что безответственная ядерная риторика России, подрыв режимов контроля над вооружениями и заявленное намерение разместить ядерное оружие в Беларуси опасны и неприемлемы.