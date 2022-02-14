Об этом сообщил Даниил Гетманцев, нардеп от президентской политсилы. Он подтвердил, что заседание фракции состоится вечером 14 февраля.

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Может прийти не только глава государства

По словам нардепа, кроме Зеленского заседание могут посетить и другие высокопоставленные лица. "Не исключаю, что встреча будет с президентом, а также с высшими должностными лицами государства", – отметил политик.

Обратите внимание! 14 февраля в Раде состоится совещание по оценке ситуации безопасности в Украине. В нем примут участие представители фракций и групп.

"Слуги" отреагировали на рост напряжения

Ранее в "Слуге народа" высказались о росте напряжения из-за угрозы нового российского нападения. Народные избранники отметили, что готовы в любой момент собраться на экстренное заседание и принимать важные решения.

Руководство политсилы рекомендовало нардепам не покидать Киев. Ведь есть вероятность срочных голосований. Более того, выезд из Украины может усилить панические настроения в обществе, поэтому политиков призвали этого не делать.

Пока Верховная Рада продолжает работать в штатном режиме. Но если возникнет необходимость, нардепы будут работать круглосуточно, заверил Руслан Стефанчук, спикер парламента.

Рада соберется на заседание с силовиками: смотрите видео