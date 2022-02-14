Про це повідомив Данило Гетманцев, нардеп від президентської політсили. Він підтвердив, що засідання фракції відбудеться ввечері 14 лютого.

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Може прийти не тільки глава держави

За словами нардепа, окрім Зеленського на засідання можуть завітати й інші високопосадовців. "Не виключаю, що зустріч буде з президентом, а також із вищими посадовими особами держави", – зазначив політик.