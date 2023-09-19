"Не знаю, как это будет": Зеленский и Лавров могут пересечься на Совбезе ООН

19 сентября начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН может пересечься с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Накануне Зеленский прибыл в США. Он заявил, что Украина не может выбирать формат Совета Безопасности и влиять на то, принимает ли Россия участие в заседании, информирует 24 Канал.

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Зеленский и Лавров могут пересечься на Совбезе ООН

Во время брифинга украинский президент отказался ответить на вопрос, будет ли он оставаться за столом в Совете Безопасности ООН в момент, когда там может выступать Сергей Лавров.

По словам украинского лидера, наше государство не может выбирать формат Совета Безопасности и влиять на то, участвует ли Россия в заседании.

Я не уверен, что мы выберем этот формат. Я, правда, не знаю, как это будет. Но для нас очень важно, чтобы все наши слова, все наши месседжи были услышаны нашими партнерами. И если у ООН есть место для российских террористов, то этот вопрос не ко мне, я думаю, это вопрос ко всем членам ООН,

– сказал Зеленский.

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