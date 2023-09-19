"Не знаю, как это будет": Зеленский и Лавров могут пересечься на Совбезе ООН
19 сентября начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН может пересечься с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Накануне Зеленский прибыл в США. Он заявил, что Украина не может выбирать формат Совета Безопасности и влиять на то, принимает ли Россия участие в заседании, информирует 24 Канал.
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Зеленский и Лавров могут пересечься на Совбезе ООН
Во время брифинга украинский президент отказался ответить на вопрос, будет ли он оставаться за столом в Совете Безопасности ООН в момент, когда там может выступать Сергей Лавров.
По словам украинского лидера, наше государство не может выбирать формат Совета Безопасности и влиять на то, участвует ли Россия в заседании.
Я не уверен, что мы выберем этот формат. Я, правда, не знаю, как это будет. Но для нас очень важно, чтобы все наши слова, все наши месседжи были услышаны нашими партнерами. И если у ООН есть место для российских террористов, то этот вопрос не ко мне, я думаю, это вопрос ко всем членам ООН,
– сказал Зеленский.
Зеленский прибыл в США: что известно о визите
- Напомним, что президент Владимир Зеленский 18 сентября прибыл в США. Он рассказал, что сразу из аэропорта едет к украинским героям, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию в Штатах.
- Зеленский отметил, что его ждут важные и насыщенные дни. В частности: Генеральная Ассамблея ООН; Саммит целей устойчивого развития; Совет Безопасности. Также не обойдется без ряда двусторонних встреч.
- По словам Зеленского, в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Президент встретится с американским бизнесом, журналистами и обществом.
- Кстати, СМИ сообщали, что в Вашингтоне Зеленский встретится с Анджеем Дудой. Приоритетной темой станет экспорт украинского зерна. Польский лидер уже подтвердил, что "у нас запланирована двусторонняя встреча".