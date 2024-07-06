"Работаем над организацией": в Белом доме допустили встречу Зеленского и Байдена

В Белом доме работают над новой встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она может состояться в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом говорится в расшифровке брифинга высокопоставленного чиновника Белого дома. Как заявляет политик, точная информация о возможной встрече появится в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Зеленский и Байден могут провести встречу на саммите

Как сообщают в Белом доме, 9 июля Байден имеет запланированную встречу с лидерами НАТО в рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине Альянса. На следующий день, 10 июля, президент США на саммите НАТО поприветствует нового члена Альянса – Швецию. После этого вечером запланирован совместный ужин.

В четверг, 11 июля, Байден имеет запланированные встречи с Европейским Союзом и партнерами Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе – Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией. Во второй половине дня Байден также примет участие в заседании Совета Украина – НАТО.

Более того, и на этом плотный график президента США не заканчивается. После Совета Украина – НАТО Байден планирует провести мероприятия с участием почти 20 союзников и партнеров, подписавших соглашения по безопасности с Украиной.

Однако, несмотря на плотный график, в Белом доме также работают над организацией встречи Зеленского и Байдена.

И хотя у президента будет достаточно напряженный график, мы работаем над организацией встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского. И в ближайшие дни мы будем иметь больше информации о них, которой мы поделимся,

– заявил высокопоставленный чиновник США.

Стоит заметить, что в Офисе Президента официально не сообщали о возможном визите Владимира Зеленского в США.