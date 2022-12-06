Они активизировались в соцсетях с проклятиями и спорами о приезде президента Украины в Славянск. Гневную реакцию и жалобу россиян читайте дальше.
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У россиян возникли вопросы, действительно ли их войска "контролируют Донбасс"
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин приедет на Донбасс. Когда именно это будет, правда, пресс-секретарь не добавил.
Пока Кремль только произносит свои планы, украинский президент без "больших анонсов" приехал в Славянск и записал оттуда видеообращение к украинским защитникам.
Это изрядно возмутило россиян, которые начали свирепствовать в комментариях под новостями о поездке Зеленского. Кроме того, некоторые из них взорвались вопросами о правдивости информации, передаваемой им в СМИ.
Дело в том, что политики и медиа убеждают жителей России в "победах" армии. А тут они столкнулись с не столь приятной для них реальностью: Украина возвращает свои территории и освобождает Донбасс от захватчиков.
Россияне злятся, что Зеленский приехал в Славянск / Скриншот из соцсетей
"Почему он свободно ходит по нашим территориям? Или они на самом деле не наши?", – не могут понять пропагандисты.
Некоторые жители России не верят, что кадры настоящие / Скриншот из соцсетей
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Что известно о поездке Владимира Зеленского в Донецкую область
- Президент Украины с передовой поздравил украинских защитников с Днем Вооруженных Сил. Он записал им видеообращение из Славянска.
- Зеленский призвал всех украинцев почтить память о павших защитниках минутой молчания. Президент встретился с украинскими воинами и наградил их государственными наградами.
- "Традиционно я встречаю этот день на передовой, с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе, где зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", – сказал президент Зеленский.