Вони активізувалися у соцмережах із прокльонами та суперечками щодо приїзду президента України у Слов'янськ. Гнівну реакцію та бідкання росіян читайте далі.

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У росіян виникли питання щодо того, чи справді їхні війська "контролюють Донбас"

Нещодавно прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Путін приїде на Донбас. Коли саме це буде, щоправда, прессекретар не додав.

Натомість поки Кремль лише виголошує свої плани, український президент без "великих анонсів" приїхав у Слов'янськ та записав звідти відеозвернення до українських захисників.

Це неабияк обурило росіян, які почали лютувати в коментарях під новинами про поїздку Зеленського. Крім того, деякі з них вибухнули питаннями про правдивість інформації, яку передають їм у ЗМІ.

Річ у тім, що політики та медіа переконують жителів Росії в "пабєдах" армії. А тут вони зіткнулися з не такою приємною для них реальністю: Україна повертає свої території й звільняє Донбас від загарбників.



Росіяни зляться, що Зеленський приїхав у Слов'янськ / Скриншот із соцмереж

"Чому він вільно ходить нашими територіями? Чи вони насправді не наші?", – не можуть зрозуміти пропагандисти.



Деякі жителі Росії не вірять, що кадри справжні / Скриншот із соцмереж

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