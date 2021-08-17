Зеленский начал отбор судей КСУ по своей квоте

Владимир Зеленский начал процедуру назначения судей Конституционного Суда по своей квоте. Кроме того, он назначил конкурсную комиссию.

Президент подписал указ об отборе судей КСУ

Зеленский признал работу судебной системы одним из приоритетов своей деятельности. 17 августа глава государства подписал указ о конкурсе для отбора судей КСУ по квоте президента.

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В ОПУ отметили, что это впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе и без политического влияния. Это "гарантирует, что для КСУ начинается новая история работы, которая будет образцом для судебной системы".

Начав прозрачный отбор судей КСУ на открытом конкурсе с профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу. Чтобы не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме,

– заявил Зеленский.

Конкурсная комиссия должна разместить на сайте ОПУ объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ.

Что известно о конкурсной комиссии

Комиссия по отбору кандидатов состоит из 7 человек. 3 из них – международные эксперты. По мнению Зеленского, участие иностранных специалистов обеспечит максимальное доверие к процедуре.

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Состав комиссии:

Мирослав Вижиковский – профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши в 2001 – 2010 годах, член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей высших судебных учреждений ЕС;

– профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши в 2001 – 2010 годах, член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей высших судебных учреждений ЕС; Дмитрий Кухнюк – доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

– доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Дмитрий Лукьянов – член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

– член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого; Александр Скрипнюк – академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;

– академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого; Спиридон Флагоитис – директор Европейской организации публичного права;

– директор Европейской организации публичного права; Богдан Футей – судья Федерального суда США;

– судья Федерального суда США; Артем Янчук – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.