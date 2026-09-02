Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в чате с журналистами.

Что сказал Зеленский по поводу стрельбы?

Глава государства требует объяснений от руководителей структур по поводу инцидента. Владимир Зеленский приказал предоставить украинцам всю необходимую информацию.

Источники 24 Канала также сообщили, что президент выясняет все детали происшествия. Впоследствии он прообщается с народом по поводу ситуации. Зеленский также побеседовал с генпрокурором, вовлеченным в расследование.

К слову, Кирилл Буданов сообщил, что сейчас главное – обеспечить объективное, всестороннее и беспристрастное расследование. Руководитель ОП подчеркнул, что какие-либо незаконные действия не могут оставаться без ответственности, в частности, похищение военных, применение оружия на улицах украинских городов или исполнение преступных приказов.

Какая предыстория?

Сообщения о стрельбе в Киеве начали появляться ночью и утром 2 сентября. По данным источников "Украинской правды", инцидент может быть связан с исчезновением Степана Каплунова – заместителя командира по боевой работе подразделения РДК.

Предварительно во время противостояния пострадали трое сотрудников ГУР. На месте правоохранители проводили специальную операцию. Затем туда прибыли представители ГУР и СБУ, следователи ДБР и руководитель ЦСО "А" СБУ.

После переговоров стороны прекратили вооруженное противостояние, что позволило приступить к следственным действиям. Территорию происшествия оцепили, движение транспорта в обоих направлениях перекрыли, а прохожих отводили от места инцидента.