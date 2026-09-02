Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у чаті з журналістами.

Що сказав Зеленський щодо стрілянини?

Глава держави вимагає пояснень від керівників структур щодо інциденту. Володимир Зеленський наказав надати українцям усю належну інформацію.

Джерела 24 Каналу також повідомили, що президент наразі з'ясовує всі деталі події. Згодом він прокомунікує з народом щодо ситуації. Зеленський також поговорив з генпрокурором, який залучений до розслідування.

До слова, Кирило Буданов повідомив, що зараз головне – забезпечити об'єктивне, всебічне та неупереджене розслідування. Керівник ОП наголосив, що будь-які незаконні дії не можуть залишатися без відповідальності, зокрема, викрадення військових, застосування зброї на вулицях українських міст чи виконання злочинних наказів.

Яка передісторія?

Повідомлення про стрілянину в Києві почали з'являтися вночі та вранці 2 вересня. За даними джерел "Української правди", інцидент може бути пов'язаний зі зникненням Степана Каплунова – заступника командира з бойової роботи підрозділу РДК.

Попередньо, під час протистояння постраждали троє співробітників ГУР. На місці правоохоронці проводили спеціальну операцію. Згодом туди прибули представники ГУР і СБУ, слідчі ДБР та керівник ЦСО "А" СБУ.

Після переговорів сторони припинили збройне протистояння, що дозволило розпочати слідчі дії. Територію події оточили, рух транспорту в обох напрямках перекрили, а перехожих відводили від місця інциденту.