Зеленский наградил 106 украинских защитников, 17 из них – посмертно
13 марта 2022 , 03:55Читати новину українською
Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в ночь на 13 марта заявил, что подписал 2 важных указа. Президент отметил государственными наградами Украины 106 военных. Из них 17 – посмертно.
Украинский лидер подчеркнул, что они – герои. Военные мужественно проявили себя в боях за украинскую независимость, сообщает 24 канал.
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Я подписал указы о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины. 17 из них, к сожалению, – посмертно. Но они – герои,
– подчеркнул Зеленский.
Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Сергею Васичу – старшему сержанту (посмертно),
- Инне Дерусовой – сержанту (посмертно),
- Константину Мрочко – солдату (посмертно),
- Виталию Пархомуку – старшему солдату (посмертно),
- Олегу Свинчуку – солдату (посмертно),
- Андрею Ханину – сержанту (посмертно),
Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоили:
- Владимиру Гуцулу – старшему лейтенанту,
- Владимиру Черному – старшему лейтенанту.
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