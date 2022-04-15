Зеленский наградил 221 служащего: в списке и те, "чьи фамилии нельзя называть"

Президент Владимир Зеленский 14 января наградил государственными наградами сразу 221 одного защитника Украины. Среди них есть и те, чьи имена и фамилии сейчас засекречены.

К сожалению, часть этих служащих получили награды посмертно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за этот день.

В тот же день Героическим спасателям, ежедневно рискующим жизнью, вручили награды

В списке есть представители спецслужбы

Погибших среди награжденных было 34 защитника. Также важно, что среди 221 человека было двое работников спецслужб Госспецсвязи.

А также наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно для всех,

– сказал президент.

Также он особо упомянул начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ Александра Кукурбу. Майору присвоили Звание Героя Украины не случайно. Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

Обращение Владимира Зеленского за 14 апреля: смотрите видео