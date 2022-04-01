Зеленский наградил еще 136 военных

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении еще 136 украинских военных. Глава государства отметил военные ВСУ государственными наградами за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.

42 военных награждены посмертно

Об этом Зеленский объявил 31 марта во время вечернего обращения к украинцам. Глава государства заявил, что "благодарен каждому и каждой!"

Кстати Все предатели получат свое наказание, – Зеленский лишил звания двух генералов

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Зеленский наградил 42 военных посмертно.

Зеленский постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

Качура Романа Владимировича – полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Андрея Андрея Николаевича – полковника

Булах Наталью Юрьевну – капитана медицинской службы

Зеленского Сергея Николаевича – полковника

Иващенко Олега Ивановича – генерал-лейтенанта

Лисаконова Виктора Валерьевича – полковника

Толстова Сергея Вадимовича – подполковника

Чумака Александра Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

Андреева Владислава Олеговича (посмертно) – старшего солдата

Аникитоя Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

Афанасьева Владимира Геннадиевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Бована Александра Ивановича – старшего сержанта

Василейко Андрея Владимировича (посмертно) – старшего солдата

Васильца Евгения Евгеньевича (посмертно) – солдата

Гаркушу Сергея Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

Гриба Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта

Гришкова Виктора Александровича (посмертно) – старшего солдата

Гука Владислава Васильевича – старшего солдата

Джимшерадзе Гочу Джемаловича – штаб-сержанта

Долгодбка Максима Сергеевича – младшего сержанта

Дребита Анатолия Анатольевича (посмертно) – старшего сержанта

Жадько Владимира Ивановича – старшего солдата

Занюка Артура Сергеевича (посмертно) – солдата

Зелинскую Оксану Вадимовну – старшего лейтенанта медицинской службы

Иваниковича Игоря Ярославовича (посмертно) – старшего солдата

Казирида Анатолия Николаевича (посмертно) – сержанта

Капанюка Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта

Коваленко Дениса Игоревича – младшего сержанта

Ковальчука Михаила Владимировича – сержанта

Колесника Сергея Васильевича – старшего солдата

Константинова Александра Юрьевича – капитана

Костюченко Андрея Николаевича (посмертно) – солдата

Кропивницкого Александра Александровича – младшего сержанта

Кряка Олега Ярославовича – майора

Кушнир Анастасию Валентиновну – капитана медицинской службы

Лабунца Ивана Николаевича (посмертно) – солдата

Леваду Виталия Васильевича – главного сержанта

Лупиноса Дмитрия Витальевича (посмертно) – старшего солдата

Матвиенко Владислава Владимировича (посмертно) – старшего солдата

Мохотонка Ивана Владимировича (посмертно) – старшего солдата

Мушкудиани Гочу – солдата

Нелина Владимира Владимировича – младшего сержанта

Носатюка Олега Олеговича (посмертно) – старшего сержанта

Олейника Дмитрия Витальевича (посмертно) – солдата

Пекаря Олега Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата

Пивошенко Константина Васильевича (посмертно) – старшего сержанта

Ракитина Игоря Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

Рыбенчука Федора Федоровича – сержанта

Романенко Игоря Николаевича (посмертно) – старшего солдата

Самойленко Руслана Александровича (посмертно) – мастер-сержанта

Смереку Ивана Ивановича (посмертно) – старшего солдата

Сокову Татьяну Владимировну – майора

Тарасюка Александра Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Тофиана Назария Ильича – капитана

Урсула Виктора Николаевича (посмертно) – солдата

Файбиша Виктора Викторовича (посмертно) – старшего солдата

Федорцова Николая Николаевича (посмертно) – солдата

Федорчука Петра Юрьевича – младшего сержанта

Фроловую Елену Евгеньевну – старшего сержанта личный номер

Хлевного Дмитрия Ренатовича (посмертно) – старшего солдата

Хромея Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта

Чичик Ивана Евгеньевича (посмертно) – солдата

Шаповалова Дениса Александровича – старшего сержанта

Шевчука Сергея Михайловича (посмертно) – старшину 1 статьи

Щелинского Владислава Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

Бойко Михаила Владимировича – капитана медицинской службы

Бояренко Петра Сергеевича – старшего лейтенанта

Корецкого Александра Евгеньевича – капитана медицинской службы

Купермана Андрея Вячеславовича – капитана медицинской службы

Струина Владимира Ивановича – майора

Хомчека Романа Михайловича – майора медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украины"

Базалия Михаила Владимировича – сержанта

Базилюка Дмитрия Николаевича – солдата

Бестаку Илью Юрьевича – младшего лейтенанта

Белова Павла Николаевича – старшего солдата

Бондаренко Дмитрия Алексеевича – штаб-сержанта

Василенко Инну Ивановну – сержанта

Власюк Ирину Николаевну – сержанта

Годунка Александра Александровича – старшего лейтенанта

Гречановскую Надежду Игоревну – сержанта

Гулова Владислава Олеговича – майора

Дацюк Татьяну Анатольевну – старшего солдата

Демченкова Евгения Владимировича – старшего сержанта

Дзьобу Максима Владимировича – старшего лейтенанта

Долобана Александра Вячеславовича – старшего лейтенанта

Дутова Николая Сергеевича – старшего солдата

Евстратьева Александра Игоревича – майора

Заславского Дениса Витальевича – лейтенанта

Здыбеля Олега Кирилловича – майора

Зелинского Павла Сергеевича – старшего солдата

Иванову Наталию Анатольевну – сержанта

Киселя Романа Олеговича – лейтенанта

Коваленко Павла Ивановича – старшего сержанта

Козаченко Наталью Александровну – младшего сержанта

Корнева Владимира Александровича – солдата

Крылова Алексея Валерьевича – старшего солдата

Кудинову Наталию Николаевну – сержанта

Куренного Алексея Леонидовича – старшего сержанта

Литвинова Андрея Александровича – полковника

Ляшука Владимира Александровича – капитана

Лещенко Ростислава Витальевича – младшего сержанта

Мельника Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта

Миндреску Руслана Михайловича – старшего солдата

Нефедьеву Анну Сергеевну – солдата

Николаеска Владимира Руслановича – капитана

Павленко Валерия Васильевича – капитана

Петролюка Руслана Геннадиевича – капитана

Рылова Богдана Валерьевича – младшего сержанта

Студенкову Валентину Валерьевну – лейтенанта

Тарана Юрия Александровича – капитана

Филатова Сергея Владимировича – старшего сержанта

Чаплыгина Богдана Алексеевича – старшего сержанта

Чернюка Леонида Владимировича – старшего сержанта

Шкуро Елену Юрьевну – младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

Березу Сергея Григорьевича (посмертно) – сержанта

Волосова Евгения Викторовича – старшего солдата

Дикого Дмитрия Анатольевича – старшего солдата

Клименко Юрия Александровича – штаб-сержанта

Козюру Виталия Владимировича (посмертно) – солдата

Лопатинского Петра Владимировича (посмертно) – младшего сержанта

Насадюка Илью Сергеевича (посмертно) – солдата

Обремко Александра Николаевича – подполковника

Павляка Василия Васильевича – младшего сержанта

Стецкива Виктора Владимировича (посмертно) – старшего солдата

Хому Виталия Владимировича – старшего сержанта

Шестака Сергея Витальевича (посмертно) – младшего сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

Бешлея Дмитрия Мироновича – старшего лейтенанта медицинской службы

Голытьбу Павла Святославовича – младшего сержанта

Данелию Игоря Александровича – старшего солдата

Зварычука Олега Анатольевича – старшего лейтенанта медицинской службы

Козик Наталью Сергеевну – старшего лейтенанта медицинской службы

Купчака Ореста Ивановича – майора медицинской службы

Лищука Тараса Александровича – лейтенанта медицинской службы

Романчука Николая Викторовича – старшего лейтенанта медицинской службы

Собка Андрея Юрьевича – капитана медицинской службы

Тригубенко Павла Павловича – матроса.

Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 31 марта: смотрите видео