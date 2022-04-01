Зеленский наградил еще 136 военных

1 апреля 2022 , 09:12
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Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении еще 136 украинских военных. Глава государства отметил военные ВСУ государственными наградами за героизм и мужество в борьбе за независимость государства.

42 военных награждены посмертно

Об этом Зеленский объявил 31 марта во время вечернего обращения к украинцам. Глава государства заявил, что "благодарен каждому и каждой!"

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Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Зеленский наградил 42 военных посмертно.

Зеленский постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

  • Качура Романа Владимировича – полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • Андрея Андрея Николаевича – полковника
  • Булах Наталью Юрьевну – капитана медицинской службы
  • Зеленского Сергея Николаевича – полковника
  • Иващенко Олега Ивановича – генерал-лейтенанта
  • Лисаконова Виктора Валерьевича – полковника
  • Толстова Сергея Вадимовича – подполковника
  • Чумака Александра Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • Андреева Владислава Олеговича (посмертно) – старшего солдата
  • Аникитоя Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
  • Афанасьева Владимира Геннадиевича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • Бована Александра Ивановича – старшего сержанта
  • Василейко Андрея Владимировича (посмертно) – старшего солдата
  • Васильца Евгения Евгеньевича (посмертно) – солдата
  • Гаркушу Сергея Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
  • Гриба Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
  • Гришкова Виктора Александровича (посмертно) – старшего солдата
  • Гука Владислава Васильевича – старшего солдата
  • Джимшерадзе Гочу Джемаловича – штаб-сержанта
  • Долгодбка Максима Сергеевича – младшего сержанта
  • Дребита Анатолия Анатольевича (посмертно) – старшего сержанта
  • Жадько Владимира Ивановича – старшего солдата
  • Занюка Артура Сергеевича (посмертно) – солдата
  • Зелинскую Оксану Вадимовну – старшего лейтенанта медицинской службы
  • Иваниковича Игоря Ярославовича (посмертно) – старшего солдата
  • Казирида Анатолия Николаевича (посмертно) – сержанта
  • Капанюка Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта
  • Коваленко Дениса Игоревича – младшего сержанта
  • Ковальчука Михаила Владимировича – сержанта
  • Колесника Сергея Васильевича – старшего солдата
  • Константинова Александра Юрьевича – капитана
  • Костюченко Андрея Николаевича (посмертно) – солдата
  • Кропивницкого Александра Александровича – младшего сержанта
  • Кряка Олега Ярославовича – майора
  • Кушнир Анастасию Валентиновну – капитана медицинской службы
  • Лабунца Ивана Николаевича (посмертно) – солдата
  • Леваду Виталия Васильевича – главного сержанта
  • Лупиноса Дмитрия Витальевича (посмертно) – старшего солдата
  • Матвиенко Владислава Владимировича (посмертно) – старшего солдата
  • Мохотонка Ивана Владимировича (посмертно) – старшего солдата
  • Мушкудиани Гочу – солдата
  • Нелина Владимира Владимировича – младшего сержанта
  • Носатюка Олега Олеговича (посмертно) – старшего сержанта
  • Олейника Дмитрия Витальевича (посмертно) – солдата
  • Пекаря Олега Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
  • Пивошенко Константина Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
  • Ракитина Игоря Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
  • Рыбенчука Федора Федоровича – сержанта
  • Романенко Игоря Николаевича (посмертно) – старшего солдата
  • Самойленко Руслана Александровича (посмертно) – мастер-сержанта
  • Смереку Ивана Ивановича (посмертно) – старшего солдата
  • Сокову Татьяну Владимировну – майора
  • Тарасюка Александра Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • Тофиана Назария Ильича – капитана
  • Урсула Виктора Николаевича (посмертно) – солдата
  • Файбиша Виктора Викторовича (посмертно) – старшего солдата
  • Федорцова Николая Николаевича (посмертно) – солдата
  • Федорчука Петра Юрьевича – младшего сержанта
  • Фроловую Елену Евгеньевну – старшего сержанта личный номер
  • Хлевного Дмитрия Ренатовича (посмертно) – старшего солдата
  • Хромея Андрея Васильевича (посмертно) – сержанта
  • Чичик Ивана Евгеньевича (посмертно) – солдата
  • Шаповалова Дениса Александровича – старшего сержанта
  • Шевчука Сергея Михайловича (посмертно) – старшину 1 статьи
  • Щелинского Владислава Алексеевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

  • Бойко Михаила Владимировича – капитана медицинской службы
  • Бояренко Петра Сергеевича – старшего лейтенанта
  • Корецкого Александра Евгеньевича – капитана медицинской службы
  • Купермана Андрея Вячеславовича – капитана медицинской службы
  • Струина Владимира Ивановича – майора
  • Хомчека Романа Михайловича – майора медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украины"

  • Базалия Михаила Владимировича – сержанта
  • Базилюка Дмитрия Николаевича – солдата
  • Бестаку Илью Юрьевича – младшего лейтенанта
  • Белова Павла Николаевича – старшего солдата
  • Бондаренко Дмитрия Алексеевича – штаб-сержанта
  • Василенко Инну Ивановну – сержанта
  • Власюк Ирину Николаевну – сержанта
  • Годунка Александра Александровича – старшего лейтенанта
  • Гречановскую Надежду Игоревну – сержанта
  • Гулова Владислава Олеговича – майора
  • Дацюк Татьяну Анатольевну – старшего солдата
  • Демченкова Евгения Владимировича – старшего сержанта
  • Дзьобу Максима Владимировича – старшего лейтенанта
  • Долобана Александра Вячеславовича – старшего лейтенанта
  • Дутова Николая Сергеевича – старшего солдата
  • Евстратьева Александра Игоревича – майора
  • Заславского Дениса Витальевича – лейтенанта
  • Здыбеля Олега Кирилловича – майора
  • Зелинского Павла Сергеевича – старшего солдата
  • Иванову Наталию Анатольевну – сержанта
  • Киселя Романа Олеговича – лейтенанта
  • Коваленко Павла Ивановича – старшего сержанта
  • Козаченко Наталью Александровну – младшего сержанта
  • Корнева Владимира Александровича – солдата
  • Крылова Алексея Валерьевича – старшего солдата
  • Кудинову Наталию Николаевну – сержанта
  • Куренного Алексея Леонидовича – старшего сержанта
  • Литвинова Андрея Александровича – полковника
  • Ляшука Владимира Александровича – капитана
  • Лещенко Ростислава Витальевича – младшего сержанта
  • Мельника Дмитрия Сергеевича – младшего сержанта
  • Миндреску Руслана Михайловича – старшего солдата
  • Нефедьеву Анну Сергеевну – солдата
  • Николаеска Владимира Руслановича – капитана
  • Павленко Валерия Васильевича – капитана
  • Петролюка Руслана Геннадиевича – капитана
  • Рылова Богдана Валерьевича – младшего сержанта
  • Студенкову Валентину Валерьевну – лейтенанта
  • Тарана Юрия Александровича – капитана
  • Филатова Сергея Владимировича – старшего сержанта
  • Чаплыгина Богдана Алексеевича – старшего сержанта
  • Чернюка Леонида Владимировича – старшего сержанта
  • Шкуро Елену Юрьевну – младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

  • Березу Сергея Григорьевича (посмертно) – сержанта
  • Волосова Евгения Викторовича – старшего солдата
  • Дикого Дмитрия Анатольевича – старшего солдата
  • Клименко Юрия Александровича – штаб-сержанта
  • Козюру Виталия Владимировича (посмертно) – солдата
  • Лопатинского Петра Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
  • Насадюка Илью Сергеевича (посмертно) – солдата
  • Обремко Александра Николаевича – подполковника
  • Павляка Василия Васильевича – младшего сержанта
  • Стецкива Виктора Владимировича (посмертно) – старшего солдата
  • Хому Виталия Владимировича – старшего сержанта
  • Шестака Сергея Витальевича (посмертно) – младшего сержанта

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • Бешлея Дмитрия Мироновича – старшего лейтенанта медицинской службы
  • Голытьбу Павла Святославовича – младшего сержанта
  • Данелию Игоря Александровича – старшего солдата
  • Зварычука Олега Анатольевича – старшего лейтенанта медицинской службы
  • Козик Наталью Сергеевну – старшего лейтенанта медицинской службы
  • Купчака Ореста Ивановича – майора медицинской службы
  • Лищука Тараса Александровича – лейтенанта медицинской службы
  • Романчука Николая Викторовича – старшего лейтенанта медицинской службы
  • Собка Андрея Юрьевича – капитана медицинской службы
  • Тригубенко Павла Павловича – матроса.

Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 31 марта: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема