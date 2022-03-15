Зеленский наградил еще более 200 военных: часть из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта подписал указ о присвоении государственных наград более 200 украинским военным. К сожалению, часть из них получили их посмертно.
Каждый из тех, кто получил знаки отличия, проявил мужество в борьбе за родную землю. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.
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"Проявили мужество и героизм"
Глава государства акцентировал на том, что награжденные не только проявили чрезвычайные мужество и героизм. Ведь они боролись за нашу свободу и независимость.
Только что подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 59 из них посмертно.
– сказал президент Украины.
Он также выразил вечную благодарность тем, кто погиб за нашу Украину.
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