Зеленский наградил еще более 200 военных: часть из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта подписал указ о присвоении государственных наград более 200 украинским военным. К сожалению, часть из них получили их посмертно.

Каждый из тех, кто получил знаки отличия, проявил мужество в борьбе за родную землю. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

Обратите внимание В бою под Житомиром погиб украинский летчик: он сбил один вражеский самолет перед гибелью

"Проявили мужество и героизм"

Глава государства акцентировал на том, что награжденные не только проявили чрезвычайные мужество и героизм. Ведь они боролись за нашу свободу и независимость.

Только что подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 59 из них посмертно.

– сказал президент Украины.

Он также выразил вечную благодарность тем, кто погиб за нашу Украину.

Владимир Зеленский наградил 234 защитника: смотрите видео