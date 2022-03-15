Кожен із тих, хто отримав відзнаки, проявив мужність у боротьбі за рідну землю. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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"Проявили мужність і героїзм"

Глава Держави акцентував на тому, що нагороджені не лише проявили надзвичайні мужність і героїзм. Адже вони боролися за нашу свободу та незалежність

Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України. 59 з них посмертно.

– сказав президент України.

Він також висловив вічну вдячність тим, хто загинув за нашу Україну.

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