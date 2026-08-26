Президент Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ он подписал 26 августа.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Что известно о награждении Маска?

Президент Зеленский подписал указ №835/2026, которым наградил Илона Маска орденом Свободы.

Отмечается, что он был награжден "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

Наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки,

– говорится в указе.

К слову, в Киеве прошла шестая церемония награждения отличием "Национальная легенда Украины". Президент вручил ее 18 выдающимся украинским и иностранцам, среди которых американский актер и режиссер Шон Пенн.

Напомним, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев предполагает, что эксминистр обороны Михаил Федоров может поехать в США, прежде всего, чтобы наладить свое партнерство с Маском. В сети ходили слухи о сохранении его тесного контакта с американским предпринимателем даже после увольнения.