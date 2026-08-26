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24 Канал Новости Украины Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы
26 августа, 10:47
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Обновлено - 11:09, 26 августа

Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Дария Черныш

Президент Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ он подписал 26 августа.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Что известно о награждении Маска?

Президент Зеленский подписал указ №835/2026, которым наградил Илона Маска орденом Свободы.

Отмечается, что он был награжден "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

Наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки,
– говорится в указе.

К слову, в Киеве прошла шестая церемония награждения отличием "Национальная легенда Украины". Президент вручил ее 18 выдающимся украинским и иностранцам, среди которых американский актер и режиссер Шон Пенн.

Напомним, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев предполагает, что эксминистр обороны Михаил Федоров может поехать в США, прежде всего, чтобы наладить свое партнерство с Маском. В сети ходили слухи о сохранении его тесного контакта с американским предпринимателем даже после увольнения.

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