Зеленский наградил медсестер, которые героически спасают людей во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медсестер, которые спасают людей во время войны ценой своей жизни. Он сделал это во время визита в новый Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава.

Сегодня, 12 мая, в мире отмечают День медсестры. С первого дня полномасштабной войны они работают в сверхсложных условиях.

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12 мая глава государства вручил награды 10 женщинам-медсестрам, которые спасали и спасают людей под бомбежками, обстрелами, в подвалах и бомбоубежищах.

С большой гордостью наградил медицинских сестер, которые во время военной опасности самоотверженно помогали людям. Их истории заслуживают особого внимания,

– подчеркнул он.

Что известно о женщинах, которым Зеленский вручил награды

Оксана Баландина – вместе с мужем возвращались из ночного дежурства и попали под авиабомбардировку. Прикрыв собой любимого, потеряла обе ноги. Татьяна Тарасенко – продолжала работать, пока здание больницы не разрушили российские оккупанты. Вместе с главной медицинской сестрой организовывали эвакуацию раненых и больных. Наталья Абашник – обеспечивала работу медицинских работников в жестких условиях бомбардировки Харькова. Ирина Вернигора – обеспечивала работу в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов Чернигова. Алла Монах – организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных. С первых дней войны и до того момента, пока здание медицинского учреждения не было разрушено. Оксана Уманец – во время обстрелов больницы в Чернигове самостоятельно поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 килограммов в полной амуниции. Людмила Гусак – организовала четкую и слаженную работу больницы. Благодаря ей медицинское учреждение стало центром получения и предоставления гуманитарной помощи. Вера Целик – организовала работу родильного отделения в бомбоубежище при постоянных обстрелах и ракетных ударах по больнице. Принимала роды и все время была рядом с пациентами и их семьями. Светлана Клименко – за время войны потеряла мужа и сына. Несмотря на личную боль, жила и работала в медицинском учреждении все дни оккупации. Продолжает работать и сейчас. Мария Адаменко – оставалась на рабочем месте при отсутствии электроэнергии и водоснабжения, в условиях жесткой оккупации Иванкова. Больница помогала гражданским и раненым, выдавала медикаменты и гуманитарную помощь.

Вручение наград проходило в новом корпусе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава в Киеве. Достройка корпуса осуществлялась в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Фото Офис Президента:

Минобороны также вручило награды героическим медсестрам

В этот же день медсестер почтили и в Министерстве обороны Украины. Заместитель министра Анна Маляр вместе с командующей медицинскими силами Татьяной Остащенко вручила военным медицинским сестрам награды от имени министра Алексея Резникова и Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

Фото Минобороны:

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Во время пресс-конференции с Джастином Трюдо Зеленский наградил украинских саперов. Также награду получил всеми любимый пес Патрон.

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