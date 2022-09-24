Зеленский наградил почетным отличием воинские части Сухопутных войск ВСУ

Президент Владимир Зеленский наградил почетным отличием "За мужество и отвагу" воинские части Сухопутных войск ВСУ. Их бойцы проявили незаурядное мужество и героизм.

Зеленский подписал соответствующий указ и рассказал о наградах в традиционном обращении.

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Какие воинские части ВСУ отметили:

отдельная танковая Северская бригада;

40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта;

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Зеленский рассказал о заслугах бригад

Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения бойцы 1-й отдельной танковой бригады мужественно выполняли задачи сначала на Черниговском направлении, а теперь – в самых горячих точках Юга и Востока нашего государства. За полгода более тысячи воинов этой бригады отметили наградами.

Подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают государство на Харьковском направлении. Потери российской армии от огня этой бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет.

Президент рассказал, что 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге нашего государства – освободила ряд населенных пунктов в Херсонской области. За период вторжения россии в 57-й бригаде уже три воина отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды.

Глава государства поблагодарил за героизм и мужество наших воинов. Он убежден, что все оккупанты на нашей территории обязательно будут разбиты.

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