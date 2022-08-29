Притула, Верещук, Кошевой, Данилко: кому и за что Зеленский вручил награды в День Независимости

29 августа 2022 , 01:25
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

По случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский наградил ряд украинцев – от певцов и актеров до журналистов и спортсменов. Все они внесли неоценимый вклад в борьбу Украины против российских оккупантов.

Недавно во время своего вечернего обращения Зеленский рассказал, что подписал ряд указов о награждении представителей разных профессий. Глава государства отметил тех, кто по-настоящему помог защите государства, его независимости, людей и кого действительно знают на фронте.

К теме Зеленский присвоил Героя Украины активисту Тарасу "Хаммеру", погибшему в боях под Изюмом

Зеленский наградил ряд известных украинцев

Недавно Зеленский обратился к военным, правоохранителям, органам власти и представителям медиа с просьбой предоставить кандидатуры тех, кто заслуживает государственных наград, в частности украинцев которые:

  • поддерживают военных, боевой дух народа и его веру в себя,
  • распространяют правду о войне,
  • мобилизуют помощь Украине за границей,
  • поддерживают переселенцев,
  • тех, кого знают в армии и кому благодарны на передовой.

Среди предложенных кандидатур были волонтеры, чиновники, журналисты, работники коммунальных предприятий, связисты, спортсмены, артисты, музыканты, общественные деятели, работники энергетической отрасли, почты и так далее.

Впоследствии на сайте Офиса Президента появился соответствующий указ, датированный 23 августа. В списке награжденных можно увидеть и имена известных украинцев. Согласно указу, их отметили за:

  • значительные заслуги в укреплении украинской государственности,
  • мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины,
  • весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни,
  • отстаивание национальных интересов нашего государства,
  • добросовестное исполнение профессиональной обязанности.

Заметьте Зеленский посмертно объявил Примаченко "Национальной легендой Украины"

Президент наградил Чмута, Притулу, Хливнюка и других

Чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика отметили орденом "За заслуги" I степени.

В свою очередь, орденом "За заслуги" II степени наградили:

  • заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова,
  • актера и продюсера Юрия Горбунова,
  • волонтера Сергея Притулу.

Орденом "За заслуги" III степени отметили:

  • министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук,
  • артиста, певца, сценариста, композитора Андрея Данилко,
  • певца Виталия Козловского,
  • актера и ведущего Евгения Кошевого,
  • министра инфраструктуры Александра Кубракова,
  • министра здравоохранения Виктора Ляшко,
  • певца и композитора Арсена Мирзояна,
  • министра внутренних дел Дениса Монастырского,
  • певца Артема Пивоварова,
  • певца Александра Пономарева,
  • музыканта-инструменталиста, вокалиста группы "Вопли Відоплясова" Олега Скрипку,
  • министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Орденом "За мужество" III степени наградили:

  • певца, лидера рок-группы O.Torvald Евгения Галича,
  • певца, вокалиста группы "ТНМК" Олега Михайлюту,
  • певца, композитора, ведущего Николая Сергу,
  • лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.

Орденом княгини Ольги III степени президент отметил:

  • певицу Наталью Могилу (Могилевскую),
  • певицу Злату Огневич,
  • певицу, автора песен и композитора Светлану Тарабарову.

В свою очередь, главу фонда "Повернись живим" Тараса Чмута Зеленский наградил медалью "Защитнику Отечества".

Стоит посмотреть – Притула рассказал о спутнике для ВСУ и что еще нужно на фронте: видео

 

Автор: Ольга Котів