Притула, Верещук, Кошевой, Данилко: кому и за что Зеленский вручил награды в День Независимости
Источник:Офис Президента
По случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский наградил ряд украинцев – от певцов и актеров до журналистов и спортсменов. Все они внесли неоценимый вклад в борьбу Украины против российских оккупантов.
Недавно во время своего вечернего обращения Зеленский рассказал, что подписал ряд указов о награждении представителей разных профессий. Глава государства отметил тех, кто по-настоящему помог защите государства, его независимости, людей и кого действительно знают на фронте.
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Зеленский наградил ряд известных украинцев
Недавно Зеленский обратился к военным, правоохранителям, органам власти и представителям медиа с просьбой предоставить кандидатуры тех, кто заслуживает государственных наград, в частности украинцев которые:
- поддерживают военных, боевой дух народа и его веру в себя,
- распространяют правду о войне,
- мобилизуют помощь Украине за границей,
- поддерживают переселенцев,
- тех, кого знают в армии и кому благодарны на передовой.
Среди предложенных кандидатур были волонтеры, чиновники, журналисты, работники коммунальных предприятий, связисты, спортсмены, артисты, музыканты, общественные деятели, работники энергетической отрасли, почты и так далее.
Впоследствии на сайте Офиса Президента появился соответствующий указ, датированный 23 августа. В списке награжденных можно увидеть и имена известных украинцев. Согласно указу, их отметили за:
- значительные заслуги в укреплении украинской государственности,
- мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины,
- весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни,
- отстаивание национальных интересов нашего государства,
- добросовестное исполнение профессиональной обязанности.
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Президент наградил Чмута, Притулу, Хливнюка и других
Чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика отметили орденом "За заслуги" I степени.
В свою очередь, орденом "За заслуги" II степени наградили:
- заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова,
- актера и продюсера Юрия Горбунова,
- волонтера Сергея Притулу.
Орденом "За заслуги" III степени отметили:
- министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук,
- артиста, певца, сценариста, композитора Андрея Данилко,
- певца Виталия Козловского,
- актера и ведущего Евгения Кошевого,
- министра инфраструктуры Александра Кубракова,
- министра здравоохранения Виктора Ляшко,
- певца и композитора Арсена Мирзояна,
- министра внутренних дел Дениса Монастырского,
- певца Артема Пивоварова,
- певца Александра Пономарева,
- музыканта-инструменталиста, вокалиста группы "Вопли Відоплясова" Олега Скрипку,
- министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Орденом "За мужество" III степени наградили:
- певца, лидера рок-группы O.Torvald Евгения Галича,
- певца, вокалиста группы "ТНМК" Олега Михайлюту,
- певца, композитора, ведущего Николая Сергу,
- лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.
Орденом княгини Ольги III степени президент отметил:
- певицу Наталью Могилу (Могилевскую),
- певицу Злату Огневич,
- певицу, автора песен и композитора Светлану Тарабарову.
В свою очередь, главу фонда "Повернись живим" Тараса Чмута Зеленский наградил медалью "Защитнику Отечества".
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