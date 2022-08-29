Притула, Верещук, Кошевой, Данилко: кому и за что Зеленский вручил награды в День Независимости

По случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский наградил ряд украинцев – от певцов и актеров до журналистов и спортсменов. Все они внесли неоценимый вклад в борьбу Украины против российских оккупантов.

Недавно во время своего вечернего обращения Зеленский рассказал, что подписал ряд указов о награждении представителей разных профессий. Глава государства отметил тех, кто по-настоящему помог защите государства, его независимости, людей и кого действительно знают на фронте.

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Зеленский наградил ряд известных украинцев

Недавно Зеленский обратился к военным, правоохранителям, органам власти и представителям медиа с просьбой предоставить кандидатуры тех, кто заслуживает государственных наград, в частности украинцев которые:

поддерживают военных, боевой дух народа и его веру в себя,

распространяют правду о войне,

мобилизуют помощь Украине за границей,

поддерживают переселенцев,

тех, кого знают в армии и кому благодарны на передовой.

Среди предложенных кандидатур были волонтеры, чиновники, журналисты, работники коммунальных предприятий, связисты, спортсмены, артисты, музыканты, общественные деятели, работники энергетической отрасли, почты и так далее.

Впоследствии на сайте Офиса Президента появился соответствующий указ, датированный 23 августа. В списке награжденных можно увидеть и имена известных украинцев. Согласно указу, их отметили за:

значительные заслуги в укреплении украинской государственности,

мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины,

весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни,

отстаивание национальных интересов нашего государства,

добросовестное исполнение профессиональной обязанности.

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Президент наградил Чмута, Притулу, Хливнюка и других

Чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика отметили орденом "За заслуги" I степени.

В свою очередь, орденом "За заслуги" II степени наградили:

заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова,

актера и продюсера Юрия Горбунова,

волонтера Сергея Притулу.

Орденом "За заслуги" III степени отметили:

министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук,

артиста, певца, сценариста, композитора Андрея Данилко,

певца Виталия Козловского,

актера и ведущего Евгения Кошевого,

министра инфраструктуры Александра Кубракова,

министра здравоохранения Виктора Ляшко,

певца и композитора Арсена Мирзояна,

министра внутренних дел Дениса Монастырского,

певца Артема Пивоварова,

певца Александра Пономарева,

музыканта-инструменталиста, вокалиста группы "Вопли Відоплясова" Олега Скрипку,

министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Орденом "За мужество" III степени наградили:

певца, лидера рок-группы O.Torvald Евгения Галича,

певца, вокалиста группы "ТНМК" Олега Михайлюту,

певца, композитора, ведущего Николая Сергу,

лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.

Орденом княгини Ольги III степени президент отметил:

певицу Наталью Могилу (Могилевскую),

певицу Злату Огневич,

певицу, автора песен и композитора Светлану Тарабарову.

В свою очередь, главу фонда "Повернись живим" Тараса Чмута Зеленский наградил медалью "Защитнику Отечества".

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