Зеленский наградил работников смены, которые оставались на ЧАЭС во время оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении работников смены, не покинувших Чернобыльскую АЭС в период оккупации российскими войсками.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения к украинцам 26 апреля, в День памяти Чернобыльской трагедии.

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Зеленский о мужестве работников смены, которые оставались на ЧАЭС во время оккупации

Президент рассказал, что сегодня звание Героев Украины получили работники, находившиеся на территории объекта во время временной оккупации российскими захватчиками.

Наградил сегодня наших героев – работников смены на ЧАЭС, которые не покинули объект и поддерживали его работу, несмотря на угрозу жизни,

– отметил он.

Зеленский добавил, что оккупанты ворвались на ЧАЭС без базового понимания правил радиационной безопасности.

Считаю, что после всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства.

– подытожил он.

Оккупация ЧАЭС: коротко

Российские захватчики захватили Чернобыль 24 февраля, взяв в плен украинских пограничников и персонал станции.

Оккупанты рыли окопы на территории зоны отчуждения, в частности, в Рыжем лесу.

Во время отступления россияне взяли в плен украинских нацгвардейцев, защищавших Чернобыль. Согласно последним новостям, они были вывезены на территорию Беларуси.

Оккупация, продолжавшаяся до конца марта, вызвала опасения по поводу ядерной безопасности в мире. Однако уровень радиационной активности в зоне Чернобыля – в пределах нормы.

Смотрите вечернее обращение Зеленского за 26 апреля