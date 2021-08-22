Зеленский наградил украинцев знаком отличия "Национальная легенда" : кто его получил

По случаю 30-летия Независимости Украины ввели новую награду – "Национальная легенда". Владимир Зеленский 22 августа вручил ее семерым украинцам.

Награждение отличием состоялось впервые, однако по указу президента будет проходить ежегодно по случаю Дня Независимости.

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Каждый год мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд,

– отметил президент.

Кто получил награду "Национальная легенда Украины":

поэт Юрий Рыбчинский,

художник Иван Марчук,

футболист Олег Блохин,

хореограф Мирослав Вантух,

балерина Елена Потапова,

певица София Ротару,

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Смотрите видео с церемонии вручения награды:

"Национальная легенда": что известно о знаке отличия

Вручают награду за

личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу;

весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения;

активную благотворительную и общественную деятельность.

Изготовлена награда из золота. Она имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре – рельефное изображение герба.

Носить знак отличия нужно на груди слева. Если у награжденного есть и другие государственные знаки отличия, то "Национальную легенду Украины" стоит разместить снизу знаков наград на колодках и после звезд орденов.



Как выглядит "Национальная легенда Украины" / Фото Офиса Президента