Зеленский наградил украинских воинов Звездами Героев
Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских военных Звездами Героев. Двое получили награду посмертно.
Вручение наград состоялось в Мариинском дворце, передает 24 канал.
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Президент поблагодарил военных, которые смело и решительно обороняют Украину и дают достойный отпор российским оккупантам.
Наши воины заслуживают самой большой благодарности. Наградил лучших сынов Украины Звездами Героев. К сожалению, двое из них – посмертно. Гордимся каждым, кто защищает наше государство. Благодаря вам мы выстояли и продолжаем сражаться, – отметил Владимир Зеленский.
Пока нет точного перечня, кто получил звание Герой Украины. Однако на видео можно увидеть, что кроме военных посмертно получил орден "За мужество" украинский фотограф и документалист Максим Левин. В зале была его родня.
Как Президент награждал украинских военных: смотрите видео