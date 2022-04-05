Зеленский наградил украинских воинов Звездами Героев

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских военных Звездами Героев. Двое получили награду посмертно.

Вручение наград состоялось в Мариинском дворце, передает 24 канал.

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Президент поблагодарил военных, которые смело и решительно обороняют Украину и дают достойный отпор российским оккупантам.

Наши воины заслуживают самой большой благодарности. Наградил лучших сынов Украины Звездами Героев. К сожалению, двое из них – посмертно. Гордимся каждым, кто защищает наше государство. Благодаря вам мы выстояли и продолжаем сражаться, – отметил Владимир Зеленский.

Пока нет точного перечня, кто получил звание Герой Украины. Однако на видео можно увидеть, что кроме военных посмертно получил орден "За мужество" украинский фотограф и документалист Максим Левин. В зале была его родня.

Как Президент награждал украинских военных: смотрите видео