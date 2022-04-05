Вручення нагород відбулося Маріїнському палаці, передає 24 канал.

Важливо У Раді Безпеки ООН показали моторошне відео із закатованими росіянами людьми

Президент подякував військовим, які сміливо та рішуче обороняють Україну та дають гідну відсіч російським окупантам.

Наші воїни заслуговують на найбільшу вдячність. Нагородив найкращих синів України Зірками Героїв. На жаль, двох із них – посмертно. Пишаємося кожним, хто захищає нашу державу. Завдяки вам ми вистояли та продовжуємо боротися, – зазначив Володимир Зеленський.

Наразі немає точного переліку, хто отримав звання Герой України. Однак на відео можна побачити, що, окрім військових, посмертно отримав орден "За мужність" український фотограф та документаліст Максим Левін. У залі була його рідня.

Як Президент нагороджував українських військових: дивіться відео