Зеленский ввел в действие санкции СНБО: кого затронули ограничительные меры

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против трех физических и 18 юридических лиц.

Об этом свидетельствует указ №692/2024, обнародованный на сайте Офиса Президента накануне, 5 октября. Соответствующие ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

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Зеленский ввел санкции против трех физических лиц и 18 компаний

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)",

– говорится в указе.

Как свидетельствуют приложения к решению, ограничения будут действовать в течение следующих трех лет. Таким образом санкции ввели против таких граждан, как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО.

Среди ООО, которые попали под ограничения – "Герман логистик сервис", "Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ", "Торг инвест запад", "Рейниз трейдгруп", "Блокриал", "Укрвикбуд", "Митракорт", "Грандмост", "Боненторг", "Строительная фирма "Ремстроймонтаж", "Грино импекс", "Прайм трейдент", "Клайд-индастри".

Также санкции затронут такие общества с ограниченной ответственностью: "Ареома", "Бизнестрек", "Альфагалактик", "Баритренд" и "Ленокс трейдинг".