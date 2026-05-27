Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке противоракетной обороны

Владимир Зеленский направил Дональду Трампу срочное письмо. В нем президент Украины указал на критическую нехватку противоракетной обороны нашего государства.

Об этом писало издание The Kyiv Independent. Информацию о письме также подтвердили и в Офисе Президента в комментарии 24 Каналу.

Что известно о письме, которое прислал Зеленский к Трампу?

Журналисты отмечали, что Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предупредил об ухудшении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности возможностей противоракетной обороны.

Это обращение украинского лидера прозвучало на фоне усиления Россией массированных воздушных атак на Украину и публичных угроз новой волной дальнобойных ударов по Киеву, в частности ударов по "центрам принятия решений" Украины.

Когда речь идет о противовоздушной обороне от ракет, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти исключительно полагаемся на Соединенные Штаты,

– говорится в письме, с которым ознакомился The Kyiv Independent.

Украинские чиновники опасаются, что ограниченные запасы ракет-перехватчиков Patriot и других систем, предоставленных Западом, могут не выдерживать новых российских бомбардировок.

"Это действительно сложно, когда речь идет о противобаллистической обороне", – сказал журналистам осведомленный собеседник.

По словам чиновника, госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина распространила письмо Белому дому, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам американского Конгресса.