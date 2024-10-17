Зеленский направляется в Брюссель: какие планы у президента и с кем он встретится

Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, отправился с официальным визитом в Брюссель. Там президент Украины встретится с мировыми лидерами в рамках специального заседания Европейского совета.

Главная цель визита – представить План победы партнерам в Европе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в утреннем обращении.

Интересно Зеленский в сентябре дал союзникам 3 месяца на принятие основных положений Плана победы, – AP

Зеленский рассказал детали визита в Брюссель

Утром 17 октября Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Брюссель. Как сообщил президент в утреннем обращении, он отправился на специальное заседание Европейского совета, которое состоится на уровне лидеров. Главная цель этого визита – представить План победы партнерам.

Я представлю План победы – наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо,

– подчеркнул Зеленский.

В обращении президент поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля, который пригласил Украину принять участие в специальном заседании. Также Зеленский сообщил, что в Брюсселе будет ряд важных встреч, в частности с президентом Европарламента Робертой Мецолой, главами политических групп и с генсеком НАТО Марком Рютте.

Кроме того, Зеленский отметил, что также происходит подготовка к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.

"Главное – больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", – добавил президент.

Зеленский раскрыл детали о разговоре с Байденом

Вечером 16 октября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В обращении лидер Украины поблагодарил за новый пакет поддержки.

Благодарен за новый пакет поддержки. 425 миллионов долларов объем. Это ПВО – приоритет особый. Оружие для наших воинов. Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о "Рамштайн" – заседание через несколько недель. Также говорили и о том, как наши команды будут работать по пунктам Плана победы,

– сообщил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас будут несколько активных недель в работе с партнерами и союзниками Украины. В итоге Зеленский поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину в войне против России.