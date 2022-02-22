Зеленский, Науседа и Дуда 23 февраля проведут встречу в Киеве

Владимир Зеленский проведет встречу с Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. Лидеры стран Польши и Литвы прибудут в Киев.

Встреча состоится 23 февраля. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Зеленский встретится с лидерами Польши и Литвы

23 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Польши Анджеем Дудой,

– говорится в сообщении ОП.

В ведомстве объяснили, что лидеры будут находиться в Украине с рабочим визитом.

Тематику встречи не назвали, однако известно – президенты трех стран в 14:15 выйдут на общий брифинг в Мариинском дворце.

Последние переговоры Владимира Зеленского с лидерами стран

Сразу после заявления Владимира Путина о "признании" псевдореспублик, Владимир Зеленский ночью 22 февраля провел переговоры с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Джо Байденом, Борисом Джонсоном.

Также президент заявил, что он говорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, Владимир Зеленский объяснил, что планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

22 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Подробнее о переговорах и планах читайте здесь.

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