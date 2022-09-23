Зеленский назначил Алексея Макеева послом Украины в Германии: что о нем известно

Украина определилась с кандидатурой посла в Германии. Им стал Алексей Макеев. Соответствующий указ о назначении подписал президент Владимир Зеленский.

Президент подписал указ о назначении 23 сентября. Алексей Макеев на дипломатических службах Украины находится с 1996 года.

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Что известно про Алексея Макеева

Новый посол Украины в Германии с 2014 по 2020 год возглавлял политический отдел Министерства иностранных дел Украины. В 2020 году Макеев получил новую должность и стал специальным представителем по санкционной политике. В его обязанности входила координация с международными партнерами по санкциям против россии.

Тогда создание новой должности глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил тем, что вопрос санкционной политики в ведомстве не упорядочен.

Сам Макеев специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов. Дипломат свободно владеет английским и немецким языками и общается на испанском и французском. В должности посла он заменит Андрея Мельника, который с 2014 по 2022 год возглавлял украинское дипломатическое ведомство в Германии.

Зеленский также назначил посла в Монголии

Также Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Монголии. Им стал глава дипломатической миссии в Южной Корее Дмитрий Пономаренко.

Теперь дипломат по совместительству будет представлять интересы Украины в обеих странах.

Новые обязанности у посла в ОАЭ

Согласно еще одному президентскому указу, новые обязанности теперь появились и у посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрия Сеника.

Дипломат теперь будет не только возглавлять дипломатическую миссию в ОАЭ, но и по совместительству будет постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Увольнение Андрея Мельника: главное

9 июля Владимир Зеленский подписал несколько указов об увольнении послов, среди которых был и Андрей Мельник. Причины такого решения доподлинно неизвестны, однако сам дипломат известен своими резкими высказываниями по поводу немецких властей из-за затягивания с предоставлением оружия Украине.

По возвращении из Германии Андрей Мельник может стать одним из замглавы МИД Дмитрия Кулебы.

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