Зеленский назначил "Флеша" своим советником

Сергей "Флэш" Бескрестнов стал внештатным советником Зеленского. Соответствующий указ появился на сайте президента.

Указ был обнародован вечером 17 июля.

Кем будет работать Сергей Бескрестнов?

Согласно документу, Сергей Бескрестнов назначен советником президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны.

Напомним, что этому назначению предшествовала личная встреча эксперта с главой государства. По словам Зеленского, они с "Флэшем" договорились максимально сотрудничать.

Напомним, что с 25 января 2026 года "Флэш" был советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям.

Впрочем, после отставки Федорова Бескрестнов тоже сообщил, что уходит из Минобороны. В посте за 15 июля он извинился перед производителями оружия, разработчиками и военными, отметив, что после увольнения уже не сможет помогать на уровне Министерства обороны.

Бескрестнов признался, что расстроен тем, что вынужден уволиться, ведь не успел реализовать все свои идеи и проекты.

Справка: Сергей "Флэш" Бескрестнов – специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, председатель общественной организации "Центр радиотехнологий". Ночью против 20 апреля 2026 года россияне покушались на эксперта – в стену его дома врезался управляемый реактивный "Шахед".

Напомним, что 14 июля все правительство Юлии Свириденко ушло в отставку. Решение Зеленского повторно не выдвигать на должность министра обороны Михаила Федорова вызвало негодование у общества. Тысячи людей в разных городах Украины выходят на митинг уже второй день.

Сначала президент хотел выдвинуть на министра обороны эксглаву МВД Игоря Клименко, но тот отказался. 17 июля временным исполняющим обязанности министра обороны был назначен Евгений Хмару.