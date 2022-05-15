Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны ВСУ

Президент назначил нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента. Предыдущим командующим Сил ТРО ВСУ был Юрий Галушкин.

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Зеленский назначил нового командующего Сил ТРО ВСУ

Президент 15 мая подписал указ о назначении нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра.

Предыдущим командующим Сил ТрО ВСУ был опытный боевой генерал Юрий Галушкин. Его назначили еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – 1 января.

В 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово. С 2014 года он был привлечен к Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

С декабря 2019 года Галушкин проходил службу в должности главного инспектора Минобороны. С середины 2020 г. он стал заместителем главного инспектора.

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Что известно об Игоре Танцюре

Игорь Танцюра – ​​генерал-майор Вооруженных сил Украины и участник российско-украинской войны.

В 2013 году он являлся начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Впоследствии, в 2019 году, Танцюра был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Операцией объединенных сил.

В 2022 году генерал-майор стал начальником штаба – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Звание генерал-майора Танцюра получил еще в 2013 году при президентстве Виктора Януковича.

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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге 2 мая 2022 года Игоря Танцюру наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.