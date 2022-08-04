Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской ОГА. В ходе встречи президент вручил ему служебное удостоверение.

Соответствующий указ был опубликован на сайте официального представительства главы государства. Отметим, что 9 июля Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.

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Зеленский вручил Янушевичу служебное удостоверение

Президент лично вручил Янушевичу служебное удостоверение и отметил, что надеется, что опыт нового главы ОВА пригодится на посту. Сейчас Херсонская область – очень важный регион Украины.

Президент заверил, что Херсонская область будет освобождена

Президент также заверил, что Херсонская область непременно будет освобождена от захватчиков. Коллаборанты в регионе обязательно будут привлечены к ответственности.

Вместо Геннадия Лагуты временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОВА был назначен Дмитрий Бутрий. Своим указом от 3 августа 2022 года его президент уволил.



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Что известно о Ярославе Янушевиче: краткая биография

Янушевич родился в 1978 году в Киеве.

Выпускник Киевского национального университета имени Шевченко по специальности "финансы".

Также получил специальность правоведа в Одесском национальном университете имени Мечникова, а также Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Доктор юридических наук. Заслуженный экономист Украины.

Карьеру строил сначала в Государственной налоговой инспекции Киева, а с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины.

Занимал должности заместителя председателя ГНСУ, а затем Государственной таможенной службы.

Также был исполнительным директором предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", а впоследствии советником гендиректора.

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