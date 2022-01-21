Зеленский назначил экс-военного Петренко послом в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Саудовской Аравии. Отныне эту должность будет занимать Анатолий Петренко.

Соответствующий указ № 15/2022 президент подписал 21 января. Об этом информируется на сайте главы государства.

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Назначить Петренко Анатолия Григорьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия,

– говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что на этом посту он заменит Вадима Вахрушева, которого уволили в апреле 2019 года.

Что известно о Петренко

Анатолий Петренко с 2017 года был заместителем министра обороны. До этого проходил службу на различных должностях в командовании Сухопутных войск и Генштабе.

В 2018 году он уволился с военной службы, имея звание генерал-лейтенанта. Принимал также участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Каких послов назначили

Послом в Нидерландах назначили Максима Кононенко. Ранее он был советником-посланником посольства Украины во Франции.

Ярослав Мельник будет послом на Мальте. Кроме того, по совместительству он является послом в Италии.

Послом во Вьетнаме теперь будет Александр Гаман.

Посла Украины в Сингапуре Екатерину Зеленко назначили послом в Брунее Даруссаламе по совместительству.

В Сербии послом стал Владимир Толкач – бывший глава украинской дипломатической миссии в Кувейте. Накануне с этой должности уволили Александра Александровича.

Президент 14 декабря 2021 года назначил послов в нескольких странах. Говорится о диппредставителях на Мальте, в Нидерландах, Сербии, Вьетнаме и Брунее.